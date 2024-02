¿Chau Sabrina?: Se reveló el nombre de la famosa periodista que habría tenido un romance con Alan de Gran Hermano

En las últimas horas y luego del escandalo con Sabrina Cortez en Gran Hermano, el nombre de Alan Simone se volvió tendencia por un inesperado romance con una famosa periodista de televisión.

Quien inició la polémica fue Catalina Gorostidi, exparticipante del reality, quien aseguró: “Yo no la ubico tanto, pero ya la vi... pero igual no voy a decir quién es. Alan es amigo mío, no lo voy a quemar. Me va a matar”, lanzó.

También se sumó Laura Ubfal quien escribió en su red social X: “Alan tuvo una historia al salir de la casa con una famosa periodista de TV. Se conocieron por Instagram”, escribió.

Se trata de Mariana Arce (30), quien además de abogada, es escritora y logró conseguir más de un millón de seguidores como influencer. Nació en Las Flores, en la Provincia de Buenos Aires y a partir de su crecimiento profesional alcanzó los medios de comunicación.

Sabrina realizó una impactante confesión sobre Alan de Gran Hermano y enterró a su novio: "No me daba.."

“Se conocieron por Instagram. Confirmación de Cata”, remarcó Laura Ubfal que luego remató: “Sabrina fue”.

De esta manera, dio a entender que el romance entre Cortéz y Alan Simone no estaría por concretarse afuera de la casa de Gran Hermano porque el segundo tiene una nueva conquista, mientras que ella recientemente cortó con su pareja.