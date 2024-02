El marido de Emmanuel Vich de Gran Hermano rompió el silencio y reveló el calvario que vive: "No tiene límites"

Esta tarde, el marido de Emmanuel Vich el participante de Gran Hermano 2023, escribió unas palabras por medio de las redes sociales del hermanito. Nicolás, reveló cómo es su vida y su situación actual mientras su pareja está en la casa más famosa del país.

El marido de Emmanuel, Nicolás, siempre expresó su apoyo incondicional hacia el peluquero y no se calla nada cuando algunos internautas hablan mal de él o de su esposo. Este lunes, el militar de la fuerza aérea expresó que recibe a diarios comentarios agresivos y hasta denunció amenazas de muerte.

“Gracias a todos por el hate (odio) que estoy recibiendo, son insultos muy fuertes, irreproducibles, amenazas de muerte y llamadas anónimas”, comenzó.

“Quería decirles que soy Nico, el marido de Emma, un ser humano que está acá afuera en la vida real, yo no estoy jugando ningún juego y las barbaridades de cosas que me dicen me afectan y mucho”, agregó.

“No solo se meten con la sexualidad mía y de mi esposo, sino con mi perro, con mi gato, con mi casa, con mi familia. No tienen el mínimo límite”, continuó relatando el joven.

“Dejen que los jugadores jueguen adentro, si se quieren insultar entre ellos (si se los permiten) que lo hagan, pero los que estamos afuera ¿Qué culpa tenemos?”, remarcó y cerró “Era obvio que si la producción permite tanta violencia adentro, los de afuera van a actuar igual. Y como no hay vuelta atrás ya para tanta violencia porque en dos meses no hicieron nada. Les escribo esto pidiéndoles por favor ¡Basta de agresividad, violencia y discriminación”, concluyó.