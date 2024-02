Denisse Gonzalez quedó eliminada de Gran Hermano y tras salir del reality más famosa del país, comenzó a recorrer los principales programas de Telefé.

En la previa de la gala de nominación, la joven chubutense que tuvo nula trascendencia el juego, empezó a mover fichas desde el exterior para lograr reingresar al programa y reveló que tiene muchas ganas de eliminar a dos enemigos.

Laura Ubfal no tuvo pelos en la lengua y fue directamente a preguntarle sobre el acercamiento de Sabrina Cortez con Bautista Mascia. "Chicos, no les quiero romper el corazón ni a Alan ni a Denisse pero hoy Sabrina le dijo a Bautista que es muy parecida a vos y que está dispuesta a estar con él. Fue en broma pero, ¿Cómo te cae?", preguntó directa.

"Yo ya lo dije. Es un juego y ahí adentro los sentimientos cambian día a día", lanzó en un primer momento la ex hermanita intentando ser políticamente correcta, a lo que la periodista le remarcó: "Pero hay un corazón y vos lo tenés", intentando que la joven hable de sus sentimientos.Denis

"Sí, yo lo tengo. Me sentí mal pero que hagan lo que quieran. Están en todo su derecho", admitió la ahora ex hermanita, lo que generó la reacción de Sol Pérez que la cruzó sin filtro. "Deni, pero me gustaría escucharte decir: 'No, me re enoja. Quiero que tengas sangre", la pinchó la ex chica del clima.

Fue allí cuando Denisse no aguantó más y explotó reconociendo "Sí, estoy recontra caliente pero no voy a hacer quilombo", cerró.