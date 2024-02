El pasado domingo, Sabrina Cortez quedó eliminada de Gran Hermano y una vez que salió de la casa mas famosa del país, apuntó todos sus cañones contra Sergio Kun Agüero.

La joven de 29 años se enteró de que el ex futbolista inició una campaña para sacarla del reality por haberle sido infiel a su amigo, Brian Fernández. Lejos de quedarse callada, la ex jugadora destrozó al streamer, de quien es amiga hace 8 años.

Todo comenzó en All Access, el ciclo que conduce Diego Poggi sobre Gran Hermano cuando la modelo mendocina fue consultada sobre las declaraciones del Kun en cuanto a su continuidad en el juego y el primer comunicado que compartió Brian a través de Instagram para salir a “desmentir” al ex jugador de la Selección Argentina.

“Sergio no tiene por qué... bueno.... qué tiene que hablar de mí, si yo no salgo a hablar de él, tantas cosas que se podrían hablar”, lanzó sin filtros.

La ex participante del reality agregó: "Justo meterse a defender lo que defendió (...) Él defendía que la saquen a Sabrina por lo que estaba pasando con Alan adentro de la casa..." Es así que los co-conductores de All Access le dijeron que se entendió todo.

“No me voy a meter en una guerra, pero que no jodan con esas cosas, no está bueno. Aparte, ¿defender lo que defendió? ¿Qué defendía? Que la saquen a Sabrina. ¿Por qué? ¿Por lo que estaba pasando con Alan dentro de la casa? Ah, bueno... Está bien”, disparó ella contra Agüero cuyos padrinos son los padres de su novio.

Antes de dar el tema por finalizado, la mendocina dejó entrever que tendría información sobre alguna infidelidad del Kun en su poder y Arial Ansaldo quiso saber: “¿Tenés info respecto a eso? ¿Hay carpetazo respecto a eso si querés?”. “Uff, sí, obvio. Hay un montón de cosas, pero está bien. Cada uno la juega como quiere, pero yo no me metí con nadie. Es un tema mío con Brian, él sabe mi relación con él, nadie más que Brian y yo entendemos todo esto”, cerró.