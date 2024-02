El pasado domingo, Sabrina Cortez quedó última eliminada de Gran Hermano y este lunes brindó una inesperada confesión que sorprendió a todos.

La joven aseguró que se enamoró de Alan Simone dentro de la casa y lanzó una dura comparación que terminó de sentenciar su noviazgo con Brian Fernández.

Los panelistas comenzaron a discutir cuáles fueron los verdaderos motivos de la salida de Sabrina del certamen de Telefe y sostuvieron que su vínculo con Alan habría sido decisivo. Justamente, Sol Pérez señaló que “se veía raro” porque había una “doble cara” por haberse acostado con otro chico mientras tenía pareja afuera.

“Me la jugué... Antes de entrar a la casa, yo estuve un mes en Córdoba, donde me replanteé un montón de cosas sobre mi relación”, dijo sobre la emociones que la atravesaban antes de que empezara el certamen.

. “Yo sabía que venía a Buenos Aires al casting, y me enfoqué en eso. No solucioné mi relación. Entonces, cuando entré a la casa y vi a este pibito con esa sonrisa de m... que tiene”, lanzó. Y agregó: “Un pibe que me levantaba y tenía el mate preparado. Quiero ser muy sincera, yo venía de una relación con una persona que no me daba atención”.

Consultada por no haberse arriesgado a formar un noviazgo dentro de la casa, contestó: “No me la jugué porque me parecía un montón... me hubiese gustado no haber procesado tantas cosas de tantos años de arrastre ahí adentro y poder jugar”.