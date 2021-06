Este sábado el diputado nacional chubutense Santiago Igon protagonizó un escándalo en un control policial en el ingreso a El Bolsón. "¿Sabés quién soy yo?", e contestó el legislador a una agente policial que lo demoró para identificarlo ante una maniobra peligrosa. La situación terminó con insultos y amenazas y la oficial lo deunició formalmente por violencia de género. "Se le labró la infracción pero el hombre estaba ofuscado y emitió palabras que no están acorde a una mujer", indicó el subcomisario Oscar Zapata.

Sobre este incidente, el secretario de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, no se mostró sorprendido, y aseguró que "es común en este señor el maltrato a los efectivos policiales".

Mencionó que protagonizó varios incidentes similares con efectivos de la Policía del Chubut, pero que no hay denuncias formales al respecto.

"Es una persona que a cada rato dice 'ustedes no saben quién soy yo', y la verdad es que la mayoría de los chubutenses no sabe quién es él", criticó Massino, y disparó: "primero debería hacerse conocer en el territorio provincial para después venir y tener el tupé de hacerle un planteo así a un efectivo de la fuerza policial, que se está rompiendo el lomo, que esta tomando frío, mientras él calentito en su camioneta viene cometiendo infracciones".

Consideró que esta actitud "preocupa, porque uno puede tener un mal día y después pedir disculpas, pero ya cuando se toma como un modus operandis, cuando hay gente que se cree que esta en otro nivel que el resto de la población, que está en un nivel tan alto que está en esa 'nube de gas' que menciono siempre".

"Ojalá que se actúe con vehemencia en este caso, porque si no hay gente impune, y a mí no me entra en la cabeza que haya gente impune", señaló el ministro.