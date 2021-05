Liliana, la mamá de Ronald Guerra, el joven que murió tras ser atropellado en Playa Unión y aguarda el juicio contra el médico detenido, resaltó que impulsa la recolección de firmas para cambiar el Código Penal y las penas para los responsables de ese tipo de hechos.

En diálogo con ADNSUR, Liliana Guerra aseguró que “hacemos stands en las Ferias de todo el valle para recolectar firmas en apoyo al proyecto por los accidentes viales. Esta iniciativa no es sólo por el caso de Ronald sino que va a llegar a futuro y otras madres no van a sufrir lo que yo padezco de tener que marchar todo el tiempo para pedir que se logre un proceso judicial favorable para el familiar y no para el asesino”.

“La semana pasada comenzamos con las firmas (a un muy buen ritmo) en la Laguna Chiquichano de Trelew. Ahora estamos trabajando con otros formatos de las ‘Madres del Dolor’ en Buenos Aires a través de una campaña en las redes sociales (Instagram y Facebook) con el nombre ‘Justicia por Rony’ y en ‘Justicia por Ronald Guerra”, precisó.

“Además, se pasan las planillas para las firmas de ‘mano en mano’ y obtenemos fotografías e información de otros accidentes para incluirlos en el proyecto y elevarlos al Senado de la Nación. Si queremos que algo cambie, tenemos que estar unidos pensando en un futuro ante este tipo de tragedias”, afirmó.

“El sábado estaremos en Plaza España de Rawson, luego volveremos a la Laguna Chiquichano, iremos a Gaiman y estaré en Puerto Madryn con la familia de Villagra en un stand. En Comodoro Rivadavia, hay gente que está recorriendo la ciudad para hacer firmar las planillas. Lo mismo sucede en El Hoyo. Todo se va a poder imprimir en las redes sociales. Cada ciudadano puede hacerlo por su cuenta”, adelantó.

“Esto va a servir para pedir el cambio de carátula en el Senado para que deje de considerarse como ‘homicidio culposo’ y que pase a considerarse como ‘homicidio con dolo eventual’ que tiene una pena de 8 hasta los 25 años. Si llega a existir otro accidente la ley va a poder acompañar a las familias”, completó en una rueda de prensa en la que participó ADNSUR.