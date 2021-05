La mamá de Ronald Guerra rechaza el juicio abreviado: "Tiene más derecho el criminal que la víctima"

Ronald Guerra tenía 25 años cuando, en la madrugada del 18 de enero de este año, circulaba en su bicicleta en cercanías del puerto de Rawson. Allí fue atropellado por un vehículo conducido por Nicolás Suganuma, médico de Trelew que estaba alcoholizado y que a la fecha está imputado por el homicidio.

Liliana Guerra, madre de Ronald, adelantó a ADNSUR la disconformidad de la familia luego de que se le informará que se realizará un "juicio abreviado" por la muerte de su hijo.

"El 24 de mayo se cumplen los 3 meses de prisión preventiva de Nicolás Suganuma. Sin embargo, nos llaman para el 18 de mayo para un ‘juicio abreviado’ en el que las partes vamos a aportar tratos y vamos a ver lo que nos van a presentar”, indicó.

MARCHAS EN RECLAMO A LA JUSTICIA

Ante esta situación, y en descontento con la decisión, Liliana indicó que decidió convocar a realizar marchas porque "la Justicia no está respondiendo como debería".

“Mañana jueves habrá una marcha en la plaza Independencia de Trelew a las 17 hs y el viernes 14 habrá una marcha en Rawson a las 10 hs. en la plaza Güemes. Esperamos el acompañamiento de la gente porque la Justicia no está respondiendo como debería", manifestó.

“Como víctima, me tengo que resignar a que él no cumpla esos 3 meses. Vamos a tener que marchar porque la ley no responde. Una vida vale mucho y en estos momentos están demostrando que no vale nada. Sentimos que tiene más derecho el criminal que la víctima, que la Justicia ampara al asesino. Como familiares, nos sentimos manejados sin escrúpulos para que nos conformemos con los 3 años de condena”, reprochó.

“Como madre, estoy muy indignada y vamos a salir a las calles de nuevo porque la Justicia se burla. Hay que resignarse a que la ley nos otorgue 3 años por atropellar a una persona, quitarle la vida y huir. Tampoco ese plazo se cumple porque –luego de 1 año y 6 meses- queda en libertad por varios derechos que los protegen. Ante cualquier accidente vial, a los familiares sólo le responden con 3 años de condena que ni siquiera se van a cumplir. Vamos a marchar para que nos escuchen y sepan lo que les pasa a cada familiar si nos matan a un ser querido. Pedimos el acompañamiento de todos”,expresó Liliana.

EL CASO

Ronald Guerra tenía 25 años cuando, en la madrugada del 18 de enero, se dirigía a su trabajo en cercanías del puerto de Rawson. Allí fue atropellado por un vehículo conducido por Nicolás Suganuma, médico de Trelew que estaba alcoholizado y -según se pudo comprobar en las audiencias- intentó abandonar la escena. El joven falleció a los pocos minutos.

Además de ser un trabajador de la Pesca, Guerra era estudiante de enfermería, voluntario del Plan Detectar y aficionado por los deportes.

Por su parte, Suganuma es un médico que se recibió hace dos meses de manera virtual en el marco de la pandemia del coronavirus. Sus proyectos eran viajar a Buenos Aires y continuar con sus prácticas y especializaciones.

A la familia de Ronald Guerra le preocupó –principalmente- que Suganuma abandone la zona, por lo que se realizaron presentaciones judiciales que desembocaron en la prisión preventiva por 3 meses para el conductor acorde a lo que se confirmó en la audiencia del 26 de febrero en la que ADNSUR estuvo presente.