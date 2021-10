"La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia", escribió la vicepresidenta en su cuenta oficial de Twitter, compartiendo la captura de la noticia de un diario nacional que daba cuenta de que el ex presidente Mauricio Macri participaría en una clase de la Universidad Internacional de La Florida, en Estados Unidos.

Rápidamente, algunos usuarios de la red social se hicieron eco del posteo de Cristina Kirchner, recordándole que su exvicepresidente Amado Boudou había dado clase en una universidad argentina mientras cumplía una condena por corrupción. Desde su prisión domiciliaria, Boudou participó de un seminario en la UBA sobre el periodismo y la justicia el pasado 3 de mayo, vía Zoom.

Según Infobae, el ex presidente Mauricio Macriaceptó una invitación para participar en 2022 de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía, lo que implica que pasará gran parte del primer semestre del próximo año en los Estados Unidos, más precisamente en el estado de La Florida.

Este jueves 7 de octubre debería presentarse a una indagatoria solicitada por la Justicia argentina -para responder presuntamente haber espiado a familiares de los tripulantes del Ara San Juan- , pero el ex mandatario ya se encontraba fuera del país se enteró de la misma, y desde su entorno aseguran que nunca recibió la notificación legal.

En su caracter de expresidente, aceptó la propuesta de “The Adam Smith Center for Economic Freedom” (Florida International University) para participar de una cátedra. “Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca”, destacó Carlos Díaz-Rosillo, director del think thank y ex asesor de Donald Trump, al cursarle la invitación.

El propio Macri se refirió a la convocatoria en sus redes sociales: “Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”.

Con información de Infobae