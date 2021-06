En las próximas horas se definirán las posibles medidas que regirán en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly el próximo domingo por la celebración del Día del Padre. Autoridades provinciales y municipales analizan una serie de restricciones para evitar las reuniones familiares en plena segunda ola de contagios de coronavirus.

Carlos Catalá, secretario de Salud del municipio de Comodoro Rivadavia, manifestó que la ciudad se encuentra en "una meseta" de contagios, sin embargo, señaló que se analiza que el domingo al conmemorarse el Día del Padre no haya ningún tipo de circulación como ya lo había adelantado el lunes el intendente Juan Pablo Luque, para evitar reuniones familiares y por ende, nuevos contagios de Covid19.

"Ahora estamos en una meseta porque teníamos una cantidad de 250 casos por día. Esa situación descendió porque –hace varios días- que no superamos los 150 días. Todo esto es bueno porque quiere decir que algunas medidas impactaron bien”, reconoció.

Con respecto al próximo domingo, adelantó que “ existe la idea de plantearse la ‘no circulación’ para el Día del Padre pero uno se acomoda a la cantidad de casos, camas y la situación como zona de riesgo o no".

"Es una medida que puede ser desafortunada ahora pero que la disfrutemos más adelante", y adelantó que la discusión pasa por estas horas horas en torno a "si el domingo sólo podrán circular los ‘trabajadores esenciales. Se va a consensuar la decisión con los principales municipios de la provincia", dijo. Mientras advirtió que "En Comodoro Rivadavia, necesitamos continuar con algunas restricciones por la situación que tenemos”.

Asimismo, Catalá reconoció - a FM Cadena Tiempo - que gracias a la mayor cantidad de testeos realizados a través del Plan Detectar y sumado el inicio de la campaña de vacunación permitió hoy por hoy tener "más controlada la situación".

“No podemos la oportunidad de perdernos la vacuna por descuidarnos un día. ‘Si me enfermo hoy, no me puedo vacunar’. En Comodoro tenemos más de 70.000 dosis aplicadas. Si uno suma la cantidad de gente que ya estuvo infectada y –teóricamente- ya están inmunizados y las expectativa de poner entre 45.000 y 60.000 de vacunas por mes, estaríamos cerca de cubrir la población de mayores de 18 años. En consecuencia, hacemos un pedido para que se mantengan los cuidados”, concluyó.