Luque: “Vamos a armar un proyecto 2023, la gente de Chubut necesita que le devuelvan las esperanzas”

Luego de encabezar el acto de aniversario de su ciudad con presencias de figuras políticas nacionales de enorme peso como los diputados Sergio Massa y Máximo Kirchner, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, ratificó que junto a otros intendentes trabaja en el armado de un proyecto para gobernar Chubut a partir de 2023, ya que los comodorenses “debemos dejar de mirarnos el ombligo y sentirnos más parte de una provincia que está desintegrada”.

En diálogo con Canal 12 y ADNSUR, sostuvo Luque que “estoy trabajando con muchos intendentes porque estoy convencido que tenemos que sacar a la provincia entre todos”, ya que “tenemos que dejar de mirarnos el ombligo sólo los comodorenses para pasar a sentirnos más parte de la provincia a la que veo totalmente desintegrada hace varios años. Hubo varios dirigentes que trabajaron para verla desintegrada y hacer un negocio individual y no un buen esquema para los ciudadanos de la provincia”, explicó.

Afirmó el intendente petrolero que “me preocupa lo que veo en la provincia y lo expreso verbalmente y físicamente cuando la recorro y hablo con los intendentes. Tenemos que convocarnos entre todos para buscar buenos dirigentes, gestores y que puedan enfrentar situaciones complicadas para sacar a la provincia adelante. En eso, seré materia dispuesta”, adelantó.

Consultado sobre la posibilidad de que esto se haga carne en una propuesta electoral para llegar a Fontana 50 el próximo año, no dudó en responder “no tengan dudas que vamos a armar un proyecto 2023. Vamos a trabajar para ponernos de acuerdo en los proyectos de la provincia en las ciudades fundamentales, como en la fortaleza que pueden tener Puerto Madryn, Trelew, Esquel, la Comarca Andina y la zona sur”.

“Si me toca encabezarlo (al proyecto) a mí o a algún compañero o compañera, no habrá problemas, pero tenemos la obligación de trabajar para tener una mirada provincial que exprese el sentido de para qué queremos gobernar”, aseguró.

Y recordó que “cuando me propuse ser candidato a intendente, expuse las razones y lo cumplo a rajatabla. Cada cosa que fuimos diciendo, la fuimos cumpliendo. Hoy, la provincia de Chubut no necesita un dirigente, sino que necesita un proyecto de gente que le cuente a la población para qué quiere gobernar. Que le vuelva dar esperanzas que podemos tener una provincia confiable, armónica, que genere empleo y que los chicos estén en las aulas dentro de una semana”, afirmó.

DIÁLOGO CON RADICALES

Respecto a las repercusiones del acto de aniversario y las visitas de figuras nacionales, dijo Luque que “desde que empezó nuestra gestión, pretendemos tener a todos los sectores importantes del gobierno nacional recorriendo el país e invitándolos a Comodoro Rivadavia. Prácticamente, no faltó ninguno que nos visite. Todos trabajan en conjunto con nosotros y con los Intendentes de la provincia”.

El día del festejo de aniversario “fue un día muy bueno porque se juntó el gobierno nacional, el gobierno provincial y los Intendentes detrás del objetivo común que es gobernar y darle previsibilidad y una mejor calidad de vida a la gente”, destacó.

Consultado por sus palabras en el mensaje, donde aludió a la figura del ex presidente radical Raúl Alfonsín, sostuvo que “en nuestro país, hay fuerzas políticas con mucha historia. Los vi trabajar constructivamente más allá del color político de quien gobierne un Estado. Me pareció importante de poner miradas en común con aquellos que tienen intenciones de construir y no para destruir al otro para poder llegar. Yo tengo la esperanza en lo constructivo y no en vivir denunciándonos”, señaló.

“Veo a algunos dirigentes de la oposición más ligados al PRO que a la UCR han comenzado carreras políticas intentando destruir a las otras fuerzas políticas. La gente ve con muy malos ojos que nos miremos nuestro propio ombligo”, disparó el intendente.

Recordó que “mi abuelo paterno era fuertemente peronista y mis abuelos maternos eran radicales. Mi papá es peronista y mi mamá es radical. Yo soy peronista, pero valoro mucho a los hombres que fueron centrales para la historia del país como Alfonsín. Veo en muchos intendentes de la UCR que expresan lo que significa gobernar y qué es la democracia para ellos, como lo hacía Alfonsín”.

Y destacó en ese sentido que mantiene diálogo con Damián Biss (Rawson), Luis Juncos (Rada Tilly) y Sergio Ongarato (Esquel). Pero en cambio, dijo que “no veo lo mismo en otros intendentes de la UCR que tienen la sumisión absoluta a otra fuerza que no tiene historia y que le hizo mal a la Argentina. Guardo la esperanza que algunos dirigentes de la UCR van a volver a las bases de Alfonsín y los valores de dirigentes importantes del radicalismo en la provincia”, evaluó.

ALTERNATIVAS

El intendente sostuvo que -dentro de su proyecto- se trabaja en la búsqueda de alternativas a la producción petrolera, y se impulsan las energías alternativas. Expresó que “hay que ‘ponerle más cosas al plato’ que nos permitan alimentarnos mejor como provincia para lograr que el Estado funcione y que cumpla un rol importante”.

En el acto de aniversario “estuvieron los presidentes de YPF y Pan American Energy a quienes les propuse que tenemos que reconvertir la matriz productiva. La Minería fue un tema que quedó postergado en la provincia después de lo que sucedió a finales del año pasado”, recordó.

Para Luque, está claro que “con el petróleo, el mundo va hacia otra dirección. Con el extractivismo, el mundo va hacia un camino más corto y sobre todo nosotros que tenemos un gran potencial con las energías alternativas como la energía eólica que genera hidrógeno. Nuestros parques eólicos son los de mayor eficiencia del mundo”, enfatizó.

Por ello, remarcó que “desde la municipalidad, estamos con la ejecución de un ‘polo tecnológico’ en la zona del Km. 4 donde habrá 3 edificios donde funcionarán laboratorios de investigación de polímeros. También, firmamos un convenio con Ineco para el trabajo de las neurociencias para tratar de buscar alternativas productivas desde el conocimiento”.

“El ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación firmó un convenio de U$S 2 millones para la construcción del Polo y Pan American Energy hará otro aporte importante. Será un ‘clúster’ de empresas, organismos públicos y la universidad para intentar de buscar alternativas para la región”, sostuvo el intendente comodorense.

SUCESIÓN

Consultado sobre cómo se va a trabajar dentro de su proyecto municipal a futuro, teniendo en cuenta que su mirada estará puesta en el recorrido de la provincia, Luque se mostró tranquilo y dijo que seguramente el candidato a sucederlo surgirá de alguno de los miembros de su actual gabinete.

“Formo parte de un equipo. Tenemos un gabinete que me llena de orgullo. Nos propusimos tener una administración austera y ordenada que nos permita llevar adelante políticas públicas. Hay compañeros y compañeras que están preparados para continuar con el trabajo”, proyectó Luque.

En tanto respecto a su futuro inmediato, dijo que “en los próximos meses, estaré recorriendo los distintos lugares donde me inviten. En la Comarca Andina, necesitan ayuda con las obras energéticas o las redes de agua. La semana que viene, estaré en la inauguración de las sesiones de la Legislatura”.

Sobre el rol de conductor del bloque del PJ, sostuvo que “tenemos muy buen diálogo dentro de nuestro bloque y con diputados de otros espacios, también. Hasta ahora el mensaje que se da hacia afuera de la provincia es que estamos en conflicto y noto en los diputados una esperanza en que tenemos que tratar de colaborar para sacar a la provincia en la situación en la que se encuentra”, completó Juan Pablo Luque a través de la entrevista con Canal 12 y ADNSUR.