Trelew evalúa crear un área protegida con fines turísticos y científicos en el sistema de lagunas conocido como “Laguna Negra”, que hace más de dos décadas que divide las aguas con Rawson. El proyecto, que incorpora un guarda faunas y diversas obras turísticas, vendría a solucionar el problema del basural a cielo abierto.

En las denominadas “lagunas de Trelew” hacen zafaris fotográficos de aves y excursiones destinadas en su mayoría para el turismo internacional. Hay contabilizadas 102 especies de aves entre las que abundan flamencos, patos de diversas especies, galleretas y chimangos. Las aves se desplazan por las lagunas según las horas del día. A la mañana temprano, en la claridad del día, se ven flamencos y diversas especies de pájaros que se posan sobre los árboles.

El proyecto de ordenanza de la edil oficialista Lorena Alcalá, que ingresó en el Concejo Deliberante de Trelew en julio del año pasado y pasó al Ejecutivo municipal, prohíbe el depósito o relleno con residuos, tierras o escombros tanto en el predio como en la periferia, lo que obligaría a levantar el basural municipal.

Rawson no se opone a que Trelew haga una reserva natural en las lagunas que están dentro de su ejido, pero sí objeta que después de dos décadas sigue arrojando líquidos cloacales que ponen en peligro a la población. Fuentes de la capital insistieron en que Trelew tiene que “cumplir” con la sentencia y buscan una solución definitiva a los volcados.

20 AÑOS DE INCUMPLIMIENTO

El 28 de diciembre del 2001, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew que obliga a la Municipalidad de esa ciudad a cesar el volcado de líquidos cloacales en la Laguna Negra.

Las gestiones municipales de Trelew que pasaron en las últimas dos décadas nunca lo cumplieron, y el conflicto con los vecinos de Rawson tiende a agravarse en la medida en que no aparecen soluciones concretas.

La Justicia le había dado un plazo de dos años a Trelew para que cese los volcados a la Laguna Negra, y fijó una multa por incumplimiento que sigue vigente hasta hoy. En aquel momento, surgió una propuesta de convertir el sector en donde desembocan los cloacales en una laguna facultativa y reusar el agua para riego, pero nunca se hizo. En el medio hubo licitaciones que se cayeron, polémicas entre sectores políticos y debates científicos que profundizaron las diferencias.

En el 2015, hicieron una obra para “descomprimir” el caudal de la Laguna Negra hacia El Salitral, que sigue generando polémica hasta hoy. En ese momento, el Concejo Deliberante de Rawson, con los votos del oficialismo, derogó una ordenanza que impedía los volcados a El Salitral, el río Chubut y el mar.

Los vecinos de Rawson al día de hoy se quejan de que Trelew solucionó su problema de tratamiento de líquidos cloacales a costas de contaminar el paisaje de Rawson, en especial en el barrio Gregorio Mayo y en las chacras afectadas por las inundaciones.

EL PROBLEMA DEL BASURAL

Entrando al basural de Trelew, sobre la barda norte, a la altura de la Base Almirante Zar, se ven varios volquetes vacíos: casi nadie arroja los residuos allí. Los camiones siguen de paso hasta el fondo donde arrojan residuos industriales en un mirador que ofrece una panorámica privilegiada de las lagunas.

Sobre la barda norte, con un espejo de agua de fondo, hay recolectores urbanos que se ganan la vida juntando envases de plástico, botellas de vidrio, neumáticos y otros materiales reciclables. Hombres y mujeres prenden fuego durante el día. Al caer la tarde el humo negro se expande hacia la ciudad. El cuadro lo completan casas de chapa y gaviotas revoloteando la basura.

Del otro lado del basural, siguiendo el canal, hay un cartel de la Municipalidad que dice “Esto no es un basural”, vandalizado con aerosol. Unos metros más adelante, siguiendo el camino, se ven dos postes donde alguna vez hubo otro cartel de “Prohibido arrojar basura”, que fue arrancado. Sobre la margen de la laguna, hay residuos pesqueros. Cada tanto se ven pasar los camiones con volquetes vacíos.

El año pasado, la gestión de Adrián Maderna hizo una campaña de limpieza de las márgenes de las lagunas en Trelew con personal municipal, niños y jóvenes de la Iglesia Adventista y los recuperadores urbanos del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pasados seis meses, la gente sigue arrojando basura como si nada hubiera pasado.

En el basural de Trelew hoy trabajan alrededor de 20 personas que recolectan chatarra de vehículos, lavarropas, termo tanques, cartón, nailon, cobre y aluminio, que venden a los tres "galponeros" que están ubicados en las rutas 7 y 3 y en el barrio Santa Catalina, indicaron fuentes del MTE. En general a los chatarreros no les interesa incorporarse a los movimientos sociales puesto que hace décadas que desempeñan esta actividad por su cuenta.

En el movimiento social que lidera Miguel Prudente ven con buenos ojos que se haga una reserva ecológica en las lagunas de Trelew, aunque advierten que si levantan el basural a cielo abierto primero tienen que asegurarle la fuente de ingresos a los recolectores que dependen de esta actividad.

En el movimiento social alineado con la gestión de Maderna, no pasaron por alto las declaraciones del ministro de Ambiente, Roberto Jure, quien asumió esta semana que pasó, y adelantó que la idea es que "no quede ningún basural a cielo abierto en Chubut".

GESTIONES ANTE NACIÓN

El problema de la Laguna Negra llegó al Congreso de la Nación en el 2017. Los diputados nacionales por Chubut, Sixto Bermejo y Nelly Lagoria, presentaron un proyecto de resolución para designar sitio "Ramsar" a las lagunas de Trelew, lo que permitiría acceder a fuentes de financiamiento para hacer las obras necesarias.

Fuentes de la Municipalidad de Trelew dijeron que en 2018 elevaron al Gobierno Nacional un proyecto para declarar sitio Ramsar a estas lagunas, pero no tuvieron respuestas. La idea ahora es retomar esas gestiones con el gobierno nacional actual y con el apoyo de la provincia.

Fuentes de la cartera provincial de Ambiente ratificaron que están evaluando la presentación técnica que hizo Trelew para llevar el proyecto ante Nación, y les "sugirieron" a la administración de Maderna que haga una "gestión conjunta" con la Municipalidad de Rawson, pero no habrían tenido éxito hasta el momento.

En el área de Ambiente no desconocen que Trelew tiene por delante el desafío de "solucionar" los problemas cloacales y pluviales que arrastran de hace décadas.

“LA CHACRA YA NO DA”

Para recorrer las lagunas hay que pasar por tierras fiscales y privadas. En la zona quedan unas pocas chacras que producen y de lejos se ven ranchos de chapa.

Alicia Currumil vive hace más de 30 años en la zona de la Laguna Negra. El canal con poca agua pasa por la chacra, se ven basurales alrededor y solo le quedan un par de vecinos. La zona está usurpada.

La mujer todavía conserva anotaciones en papeles de José Punter (H) de una lista de compras de fertilizantes y plaguicidas y de maquinaria agrícola en Trelew y Gaiman como un recuerdo imborrable de cuando la chacra era productiva. “La chacra hoy da solo para comer para vivir, pero si querés hacer otra cosa no te da”, asume Alicia quien apenas puede lavar ropa en el canal.

Después de treinta años, Alicia tiene un pequeño invernadero donde hoy cultiva tomates, lechuga, ajíes, cebolla de verdeo, acelga y otras verduras que consume su familia, y las riega con baldes con agua del canal. En la chacra hay chanchos, gansos, pavos, conejos, y un nogal y un manzano secándose al sol.

“Esto era muy lindo, muy hermoso, las chacras no estaban como están ahora, seco, no hay agua, no hay gente que pueda trabajar, esa chacra está abandonada, no hay vecinos”, comenta Alicia, madre de tres mujeres y tres varones.

La mujer hace décadas que viene reclamando a las gestiones municipales obras de servicios públicos. En un galpón tiene tanques con agua potable y apenas le alcanza el agua del canal para lavar la ropa. Cada vez que la Laguna Negra crece la chacra se inunda.

“Siempre pedí que me den una solución por la laguna. En el invierno se me sube mucho cuando viene llovedor y se pasa para el otro lado, y los camiones me llenan mucho de agua, y pasan y vienen a tirar todo a nosotros", cuenta.

Como si esto no bastara, Alicia tiene que lidiar todos los días con los vehículos que arrojan basura en las chacras y en los canales. “Ayer a la tarde pasó un camión grandísimo, si no vienen a las dos de la mañana, no hay control. Dejan un tiempo y cuando no ven nada se mandan para acá", concluye la mujer.