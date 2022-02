Un grupo de estibadores, nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos ( SUPA) reclama en el puerto local, continuidad laboral ya que los barcos están descargando en otros puertos y ello afecta a las 82 familias que dependen de esta actividad.

Salvador Cuenca, delegado de SUPA, explicó que el reclamo “es el mismo del año pasado y del año anterior” que tiene que ver con el pedido de que los barcos descarguen en el puerto local garantizando trabajo para los estibadores. “El producto que se procesa acá lo traen la mayoría por tierra, teniendo el puerto acá. Pedimos que descarguen barcos en Comodoro”, aseguró.

“Las plantas trabajan todo el año pero nosotros no”, dijo tras resaltar que hay meses que tienen trabajo porque llegan barcos y otros no. “Somos 82 compañeros. Somos eventuales, por lo que si no generamos trabajo, no tenemos ingresos. Necesitamos que haya actividad continua”, señaló en diálogo con Radio del Mar.

Marea Roja: realizarán muestreos en las playas de Comodoro y Rada Tilly

El referente gremial recordó que hace unos meses atrás se firmó un acta compromiso para que se garantice “un mínimo de 5 barcos todo el tiempo” para generar trabajo, sin embargo, “nunca se cumplió''.

Finalmente, señaló que este lunes al mediodía mantendrían una reunión con el secretario de pesca de Chubut, donde pedirán garantías de trabajo continuo para el sector de la estiba.