Con la llegada de funcionarios nacionales a Comodoro ya transcurrida en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad, el diputado nacional por Chubut del Frente de Todos, Santiago Igón, habló al respecto y lo consideró "el apoyo político que necesitamos para empezar una senda que sea distinta a la que vivimos estos años en la provincia”.

En contacto con ADNSUR, el dirigente expresó que “nos toca un día maravilloso y estamos muy contentos por estar celebrando en Comodoro Rivadavia. Veo a la ciudad muy linda, con muchas obras en ejecución y las expectativas de recibir a Sergio Massa, Wado de Pedro y a Máximo Kirchner".

En ese sentido, opinó que "necesitamos una mayor capacidad de gestión, mayor ejecución de obras y que –poniendo lo mejor de todos- que empiecen las clases de la mejor manera. La presencia de los funcionarios nacionales viene a poner de manera explícita el nivel de diálogo que existe con el gobierno nacional”.

Y sumó: “Viene un tiempo de reencuentro político para visitar a la gente a lo largo del país. Por patagónico, Máximo Kirchner guarda un cariño importante a la provincia. Sabemos la relación que Sergio Massa tiene con el gobernador Mariano Arcioni y todo eso que Chubut hay estado en el radar del gobierno nacional cada vez que lo necesitábamos”.

Respecto al futuro electoral de la provincia, consideró que "se tiene que ir dirimiendo hacia adelante".

"Veremos las posibilidades que existen", manifestó previo a remarcar que "hay una posibilidad que todos pensemos las políticas públicas que Chubut necesita".

La situación educativa fue otro de los temas tratados por Igón. "Hoy, nuestra prioridad es que comiencen las clases y a empezar a transmitir las necesidades que tenemos en las distintas regiones. Hay que volver a hablar del agua, de energía, de Educación y de la Infraestructura que necesitamos en distintos puntos de la provincia”, detalló.

Y agregó: “Siempre está abierta la posibilidad que el gobierno nacional se involucre para garantizar el comienzo normal de las clases. Lo realizó el ministro anterior Nicolás Trotta y lo ratifica el ministro actual de Educación Jaime Perczyk. Hoy la provincia cuenta con otros fondos y es distinta la situación de hace 1 año y 6 meses atrás. En su momento, Nación hizo una transferencia de $7000 millones para ayudar a la provincia en el marco del problema político e institucional que se tenía. Hoy, la situación es otra. Esperemos que la ayuda de la Nación sea para que los ‘pibes’ estén en la escuela con una mayor infraestructura y que los docentes tengan el sueldo digno que se merecen”, .

Finalmente, y en relación a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Bloque del ‘Frente de Todos’ de la Cámara de Diputados, consideró que "la discusión con el FMI no empieza ahora. Empezó cuando se votaron los ‘fondos buitres’ que fue en marzo del 2016".

"Hay una postura que sostuvimos varios compañeros del Bloque en la que le estamos dando la mayor cantidad de herramientas al presidente para que pueda negociar junto a su equipo económico. Lo de Máximo tiene muchísima claridad porque él podía quedarse entorpeciendo una negociación pero jugó a favor del gobierno más allá de las lecturas que se hacen. No rompió, es alguien que trabaja, que visita y aporta mucho contenido político a los proyectos que presentamos”, explicó.



Y cerró: “Con esta renovación con Germán Martínez, tenemos la posibilidad de entrelazar a los distintos sectores del ‘Frente de Todos’. Se viene un muy buen momento pero la discusión respecto al Fondo Monetario va a ser hacia adentro. Nos endeudaron irresponsable y delictualmente por muchísimos años. Eso lo van a sufrir los pibes que todavía no nacieron, nosotros y nuestros abuelos. Tenemos que salir de esa mecánica de recurrir al Fondo que no sólo te da plata sino que te condiciona la política económica y productiva del país. Todavía no pude terminar de analizar el primer borrador y lo terminaré de hacer en las próximas horas”.