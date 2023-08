El Glaciar Perito Moreno es considerado uno de los puntos turísticos más importantes de la Argentina y sin lugar a dudas, es uno de los sitios naturales más importantes de la Provincia de Santa Cruz.

Este pasado miércoles, un joven visitó El Calafate y realizó una excursión que terminó viralizándose a través de las redes sociales mediante un video.

El usuario @fran_silva11, compartió el video en TikTok y junto a un grupo de turistas, filmó un fenómeno natural poco frecuente. Lo que más llamó la atención de los presentes fue no se haya perdido bajo el mar, sino que se diera vuelta sobre sí mismo.

Una vez finalizado el proceso natural, llamado desprendimiento de base, se pudo ver un increíble contraste blanco y azul cristalino en la mole de hielo que emergía del lago.

“Se volteó, mirá, ¡no! Por eso nos estamos alejando”, exclamó con un tono de euforia en la filmación que publicó en la plataforma virtual.

El video se volvió viral en la plataforma y tuvo más de 1 millón de reproducciones y 70 mil ‘me gusta’. “Es señal de que el glaciar está vivo y en equilibrio”, comentó una usuaria.

“Yo fui al perito Moreno y explican los guías que es un fenómeno natural que se da por la presión que tiene el agua en las profundidades”, agregó otra tiktoker. “El Perito Moreno es un glaciar que se regenera solo, que siga desprendiéndose en realidad es normal. No se va a terminar porque se regenera”, respondió otro.

Asimismo, a pesar del carácter negativo del asunto, no faltaron los que realizaron aclaraciones sobre esta situación y dejaron argumentos al respecto. “¿Los que comentan es el calentamiento global? Es el Glaciar Perito Moreno, es un proceso natural que se da bastante seguido”, “Todos los comentarios diciendo que es calentamiento global. Gente, el Perito Moreno es un glaciar que está en constante renovación, en realidad es un equilibrio natural, esto tiene que pasar, así me explico una científica”, son algunas de las reacciones destacadas sobre este ítem en particular.