La temporada de invierno 2023 comenzó con cierta polémica por los altos precios que se registran en las principales ciudades turísticas del país.

Los viajeros muestran en las redes sociales cada detalle y como suele suceder, terminan viralizándose. Esta situación alcanzó a un joven que viajó a Salta y lo comparó de forma irónica con la Patagonia Argentina.

En su cuenta de TikTok, @soylocutortruchoo, inició: “Esto es para qué vean cómo te roban en el Sur con los precios”, y mientras tanto, grabó el lugar que visitó en el norte del país.

“Estoy en Salta. El lugar normal, se come muy rico, eso si, reconozco que se come muy muy rico”, sostuvo el internauta. A la vez, agregó: “La calidad de la comida es muy fresca, es excelente”

Posteriormente, el sujeto mostró el nombre del lugar y aseguró que habían comido cinco personas por un total de $11.000 y detalló los platos que pidió. “Muy bueno todo”, concluyó.

Su publicación se volvió viral en la red social china ya que alcanzó más de 20 mil me gusta y 2500 comentarios entre los que se encontraban: “En Bariloche 11 mil pesos no pagan ni los cubiertos”, “simplemente no te roban”, “baratísimo”, “no es nada”, “re bien el precio”, entre otros.