Viajaba en auto con su mamá y una inesperada situación la puso en alerta: "No merezco esto"

Una joven vivió momentos de desesperación mientras viajaba en auto con su mamá y su hermana. Encontró una cucaracha y no pudo ocultar su pánico. La mujer quedó en shock y su reacción dio que hablar en las redes sociales.

El hecho sucedió en Buenos Aires y la joven compartió el video en su cuenta de TikTok (@555mica), superando los 3 millones de reproducciones.

En las imágenes, se observa a la joven que venía sentada en el asiento de atrás del vehículo. En tanto, un viaje normal se convirtió en una pesadilla. Encontró una cucaracha caminando en el techo del vehículo y quedó en shock.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

“¡No, no, no! No merezco esto. Ay, no, ¡no, no!”, comenzó a decir. Luego siguió gritando. En tanto, su hermana pidió que la “mataran”. Sin embargo, la joven, que estaba visiblemente nerviosa, lanzó: "No puedo. ¡Ay, ay!"

Por su parte, su madre, que debía estar atenta al tránsito, pidió calma, asegurando que no podía chocar. Finalmente, la joven reveló que la cucaracha apareció por el conducto del aire acondicionado; sin embargo, luego de unos minutos, desapareció por ese mismo lugar.

El video se volvió viral y despertó la reacción de todos los usuarios. “No merezco esto”; “Yo sentí su desesperación”; “Dios, encima es gigante”; “Yo me bajo del auto y pido un Uber”.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Con información de TikTok (@555mica), redactada y editada por un periodista de ADNSUR