ESPAÑA (ADNSUR) - Una usuaria de la red social TikTok asegura venir del año 2027, y publica videos que probarían la veracidad de los hechos a través de su cuenta.

Se trata de "Último Sobreviviente", como se identifica el hombre en la red social china donde ya tiene más de un millón de seguidores. A través de ella postea filmaciones constantemente tratando demostrar que es el último ser humano que queda con vida.

En las imágenes se puede ver la ciudad de Valencia, España, totalmente desolada: desde zoológicos, hasta centros comerciales, con una característica común: todos se encuentran totalmente vacíos.

La cuenta ya acumula más de 1,3 millones de seguidores y 7,2 millones de 'me gusta', y si bien hay muchas personas que no creen en la veracidad de sus dichos, no son pocos los usuarios que día a día piden más información sobre lo ocurrido.