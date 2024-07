Una profesora fue suspendida de sus funciones por quitarle el examen a una alumna que se había copiado durante la prueba.

El hecho ocurrió el pasado mes de abril, pero las repercusiones en redes sociales revivieron este viernes el debate sobre cómo deben aplicarse las sanciones a estudiantes y docentes en casos de infracciones.

"Sólo le pedí que me devuelva el examen", comentó la docente en una entrevista con un medio local. "Me ha afectado muchísimo porque me han suspendido de mis labores educativas".

Las publicaciones en Facebook mostraron posiciones encontradas. Algunos usuarios apoyaron la decisión de la profesora, argumentando que los maestros deben mantener la autoridad en el aula. "Muy mal encubrir a esos estudiantes. Solo le están ayudando a ser más flojos", escribió un comentarista.

Aseguran que en Chubut los hombres son "más infieles" que las mujeres y se desató un polémico debate

Sin embargo, otros reaccionaron con indignación a la suspensión de la docente. "¡Madre alcahuete carajo! ¿Qué clase de madre es esa porquería?", manifestó otro usuario.

El caso refleja la complejidad de lidiar con infracciones disciplinarias en el ámbito escolar, donde se deben equilibrar los derechos de los estudiantes y el rol de los educadores.