Le pusieron el cuerpo a un gran desafío: cerca de 100 estudiantes se juntaron a trabajar y remodelaron toda la escuela

Una iniciativa que nació con la intención de mejorar el aula en la que cursan todos los días, terminó convirtiéndose en un gran proyecto para un grupo de estudiantes del último año de secundaria. Su voluntad, sumada al trabajo de los docentes permitió que pudieron remodelar la escuela por completo. Un gesto que sin dudas marcó para siempre a la comunidad que destacó la dedicación y el amor de los alumnos.

La escuela está renovada, "como nueva", todos afirman que desde su construcción hace unos 30 años atrás nunca habían realizado arreglos. Fue el amor y el trabajo de más de 100 estudiantes lo que permitió que hoy tenga una nueva fachada. Lijaron paredes, pintaron, limpiaron bancos, colocaron tomacorrientes, percheros repisas y cartelería, todo en una larga jornada de más de 8 horas de trabajo.

Todo comenzó cuando un curso de sexto año decidió poner en marcha un proyecto que ya habían realizado el año pasado cuando arreglaron su aula, lugar que ahora pasó a ser de otro curso. "Este año también querían tener un aula linda, por eso es que decidieron invitar a los demás cursos y en vez de cambiar un aula, cambiábamos las cinco (de 6º año) de un solo viaje. Eso fue tomando forma, pero la verdad que nunca pensamos que íbamos a tener la cantidad de chicos que tuvimos trabajando sobre todo porque uno piensa que ya se quieren ir de la escuela y la verdad que lo que ha pasado fue increíble", afirmó en diálogo con ADNSUR Daniel Julián, uno de los profesores- que junto a Miguel Pepe y Osvaldo Marquina- estuvieron a cargo del proyecto.

Se trata de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº11 de la ciudad de Zapala, Neuquén, la segunda escuela más gran de toda la provincia. Tiene una matrícula total de 1.200 estudiantes es la segunda más grande de la provincia y se egresan por año entre 120 y 130 alumnos. Y en cuanto a estructura también es una de las más grandes de la ciudad con los talleres y el SUM (Salón de Usos Múltiples).

El desafío era enorme, remoldar la escuela completa, vinculando diferentes materias de aula y taller, en una jornada de sábado que inició a las 8.30 de la mañana y culminó a las 17 horas.

Lijaron paredes, limpiaron los 250 bancos de la escuela, colocaron cartelería de seguridad, de organización institucional, hicieron nuevos percheros, instalaron repisa sen todas las aulas. Pintaron las columnas, hicieron arreglos generales, sellaron las ventanas, para evitar el ingreso de polvo excesivo. Repararon tomacorrientes en malas condiciones y sumaron unos nuevos para el uso de PC y notebook en materias que lo necesiten.

"La escuela cambió 100% porque se modificó en todo sentido, por ejemplo se entregaron notebooks en los últimos años y no había donde conectarla y era una pelea de una larga biblioteca para que los chicos puedan trabajar; hoy con esta remodelación todas las aulas tienen cuatro nuevos tomacorriente con repisa, entonces pueden cargar el celular", detalló el profesor.

Todo se hizo con un trabajo previo para armar los organigramas y obviamente consiguieron algunas donaciones ( de los comercio Mundocolor, Casa Edison, IMAS Consultora, Casa Continieste).Y todo lo demás se hizo con un aporte voluntario de las familias y los docentes. "Éramos 100 personas entre alumnos y docentes que la verdad para un día sábado en el que ya para los chicos es complicado ir, y para los profesores indudablemente era un día no pago pero todos teníamos la misma intención", destacó.

Lo cierto es que nunca se le había hecho nada de los 30 años que tiene el edificio. "Volver a la escuela y verla renovada fue un antes y un después, fue increíble porque además se siente como es todo el trabajo previo que lleva mucho tiempo, de dos meses mínimo para hacer una actividad de un día. Hicieron percheros, repizas entonces ahora entran y ven en cada curso todas sus mochilas y las camperas colgadas, los bancos limpios. Y los docentes obviamente que valoran muchísimo todo esto".

Respecto a algunos cuestionamientos que recibieron acerca de que los chicos tuviera que trabajar, el docente aseguró que "yo creo que el Estado somos todos y en este caso, si la escuela no se remodela, desde infraestructura escolar no lo iban a hacer, y es nuestra casa, la queremos ver mejor y hacemos lo posible para verla más linda. Me parece que lo importante es trasladarle a los chicos que si hay voluntad se pueden hacer muy bien las cosas, eso está bueno. Además habla de una pertenencia, del amor a su lugar".

El profesor aseguró que con estos trabajos que hicieron, la escuela no necesitará mayores acondicionamientos durante 10 años. "Cualquiera de estos estudiantes que termina ahora, en 10 o 15 años vuelve y va a poder decir ese cartel lo hice yo, esa aula la remodelé yo, ese sentido de pertenencia que se notó en más de 100 estudiantes trabajando, no tiene precio".

Sin dudas se busca que este proyecto pueda ser replicado en otras escuelas que así lo quieran, y además el año que viene la idea es poder hacer lo mismo en el SUM de Educación Física y el taller. "Quizás el otro año ver si no se puede hacer algo de parquizado y limpieza afuera, pero desde ahora todos los años sexto año van a dejar su marca por la escuela".