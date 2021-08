Telefe abrió la convocatoria a pasteleros amateurs para lo que será un nuevo ciclo de "Bake Off Argentina", el reality que nuevamente será conducido por Paula Chaves.

"Me encantaría participar. Amo la pastelería", aseguró Tania Chavarría, al compartir en You Tube su video casting para participar del nuevo ciclo del reality de pastelería, donde dejó demostrado su dotes por la pastelería al realizar Whoopies de chocolates.

Tania Chavarría es oriunda Pico Truncado y actualmente se encuentra viviendo en Cipolletti, en la provincia de Río Negro junto a su pareja y su hija.

Según contó a HD, tiene un microemprendimiento de pastelería y si bien se mudó, aseguró que su corazón sigue estando en Pico Truncado, lugar que la vio nacer y crecer.

"Me encantaría poder participar porque amo la pastelería. Me encanta todo este mundo y espero que me puedan tener en cuenta", y a quienes ven el video les pidió "un me gusta" para así conseguir un puesto en la nueva convocatoria de Telefe.