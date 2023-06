Las buenas acciones no siempre son recompensadas o al menos así lo dejó ver un conductor de Uber quien, luego de devolver el teléfono que olvidó un pasajera en su vehículo, lejos de recibir las gracias, fue sorprendido con un montón de reclamos y hasta con una amenaza de que sería reportado.

El conductor Richy Mx mostró en TikTok la amarga experiencia que se llevó cuando devolvió el teléfono a una pasajera que lo había olvidado en su taxi de aplicación. Y es que la mujer en vez de agradecer el noble gesto, comenzó a reclamarle por qué había tardado tanto en devolver su teléfono, y reprochó que por su culpa llegaría tarde al trabajo.

Resulta que la mujer había viajado en el auto, que trabaja para la aplicación Didi, y dejó el teléfono en un descuido. Al darse cuenta llamó a su propio número y el chofer la atendió casi de inmediato.

Richy le dijo que la iba a llevar el celular pero que lo esperara un momento porque estaba por hacer otro viaje. La mujer aceptó a regañadientes y esperó a que el trabajador se presentara.

Al ver que el chofer se demoraba, la mujer volvió a llamar para confirmar que le iban a devolver el teléfono. “¿Sí me vas a traer el teléfono? es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto”, reclamó.

Finalmente, el conductor llegó y entregó el teléfono, pero la mujer comenzó a reclamarle que por su culpa llegaría tarde a su trabajo e incluso amenazó con que lo reportaría por no haber devuelto el teléfono lo más pronto posible. "Pensé que ya no me lo ibas a traer. Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo. Tu responsabilidad es traérmelo luego luego cuando te diste cuenta que lo había dejado. Ahora ni modo, te voy a tener que reportar", dijo.

El video del usuario Richy Mx rápidamente superó los 345 mil me gusta y tiene alrededor de cinco mil comentarios, mismos que apoyan al taxista de aplicación y criticaron la actitud de la mujer, de quien aseguraron mostró pocos valores y una actitud egocéntrica