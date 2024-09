A través de las redes sociales, una joven se hizo viral luego de mostrar una serie de productos “económicos” que se venden en una reconocida cadena de supermercados.

En su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @MetaTkTk, quedó impactada por el precio de pequeñas porciones de comidas envasadas en bandejas.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en las imágenes, las bandejas contenían dos huevos duros, tres tallos de brócoli o un puñado de arroz, con precios que oscilaban entre los 400-500 pesos aproximadamente.

“Estoy un poco sorprendida de estas ofertas. Te juro que no lo puedo creer", dejó la joven mientras mostraba una bandeja de arroz. "No sé qué decir, no puedo hablar", agregó indignada.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Posteriormente mostró una bandeja de granos de choclo a casi 400 pesos y no dudó en remarcar: “Miren el estado en que está”.

Como era de esperarse, el hecho generó indignación entre los usuarios, quienes apuntaron contra una sucursal de Chango Más y aseguran que el supermercado está vendiendo sobras de comida, carente de valor nutricional y la ínfima cantidad ofrecida en cada bandeja.

Con información de InfoCielo, editada y redactada por un periodista de ADNSUR