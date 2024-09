A través de las redes sociales, una estudiante azafata se hizo viral al revelar el verdadero motivo por el cual no se debe viajar con pantalón corto o pollera.

En su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @clauucuerdoo, explicó su propia experiencia personal y remarcó que, apenas inició el curso, solía vestirse así para viajar en avión en verano.

Sin embargo, y en caso de surgir una emergencia, se activa una evacuación por las ventanas y las puertas, desplegándose toboganes por los que es necesario deslizarse. Debido a la velocidad del deslizamiento, se podrían generar graves quemaduras en las piernas debido al calor.

Para evitar inconvenientes, la azafata recomendó llevar pantalones largos, medias y zapatos o zapatillas cerrados.

El video se hizo viral en las redes sociales, superando el millón de reproducciones. “Como el avión se esté cayendo, lo último que me importa es que se me queme la pierna”. “No me suelo subir con la idea de que se va a caer el avión y voy a tener que evacuar de emergencia”, fueron algunos de los mensajes destacados.

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR