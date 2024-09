A través de las redes sociales, una joven generó polémica entre los usuarios luego de compartir el mensaje que le llegó a su novio mientras hacía home office.

En su cuenta de X, la usuaria reveló que su pareja había bajado a hacer unas compras y dejó la computada prendida.

“Mi novio no fue a la oficina y se quedó trabajando en casa, bajó a comprar el desayuno y mientras me pidió que me quedara pendiente en su compu del trabajo", inició.

“Me dejaste sola hoy”, fue la frase que impactó a la joven, quien lejos de enojarse, compartió una imagen para compartir el pensamiento de sus seguidores.

Como era de esperarse, el posteo se viralizó rápidamente y gran parte de los usuarios le pidieron a la joven que dejara a su novio.

Sin embargo, la chica se mostró despreocupada y continuará apostando al amor. “Estoy en una relación sana. te lo recomiendo, vas a dormir mejor”, cerró.

