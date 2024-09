Esta semana y a través de las redes sociales, una mujer totalmente furiosa expuso a su marido por un escandaloso acto de infidelidad con una compañera de trabajo.

En un reconocido grupo de Facebook, la esposa de un médico tucumano expuso chats éroticos que desató un escándalo en un sanatorio de la capital, donde los involucrados habrían tenido relaciones sexuales en pleno quirofano después de las cirugías.

“Se metió con mi marido y le dice que me deje, que soy vieja y fea para él. No tiene límites de bajeza esa mocosa y lo mala persona y mujer que es”, expuso en su descargo.

“Por mujeres como estas hay tantos matrimonios acabados, hay tantos hijos sin padre, por mujeres como esta hay tantos hijos yendo al psicólogo. Todo por el interés de una pendeja que quiere trepar por medio de mi marido médico”, resaltó en una publicación que recorrió todo el país.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

EL DESCARGO DE LA ENFERMERA QUE ESTUVO CON EL DOCTOR INFIEL

A medida que el interés por los protagonistas creció, fotos y capturas comenzaron a replicarse en todas las redes sociales. Ante este escenario, a la supuesta señalada como la tercera en discordia se le atribuye el descargo: “No pido que me entiendan ni tampoco que tengan empatía conmigo. Hice mal en meterme con él sabiendo que era casado. Le dí todo porque lo amo. Dejé a mi novio por él pensando que él haría lo mismo por mí ya que decía que me amaba y quería estar conmigo. Me moría cada vez que lo veía con la mujer. Sabiendo que él me decía que la dejaría para estar conmigo”.

“Yo le creí muchas veces en la cara. Me juró que la dejaría y todo fue mentira. Ahora él no me contesta los mensajes y las llamadas. Es la foto la que anda por todo Tucumán. Soy yo a la que le llenan de mensajes diciéndome muchas cosas. Él no dio la cara en ningún momento. No quiere hablar conmigo. No quiere saber nada de mí ahora. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Dejar que todo el peso caiga en mí sola? Él tiene hijos. Me da cosa subir fotos por respeto a sus hijos. La mujer no me interesa, pero sus hijos sí. No puedo hacer algo así. Sé que esto pronto pasará. Por el momento, dejen de publicar cosas de mí. Dejen de hacer viral mi foto. No puedo con todo esto. Desde mi corazón les digo por favor déjenme tranquila de verdad. Esto es mucho. Nunca pensé pasar por el algo así””.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Sin embargo, expresó su desilusión al contar que ahora el médico no responde a sus mensajes ni llamadas, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de su relación.

La situación ha generado un gran revuelo en Tucumán, donde los detalles de la infidelidad y las reacciones de las partes involucradas se han convertido en el tema del momento.

Mientras tanto, la joven amante, cuyo rostro y nombre han sido difundidos ampliamente en redes sociales, ha pedido a la comunidad que deje de hostigarla y de hacer viral su imagen.