Un hombre que dice venir del año 2582 asegura que el 8 de mayo se descubrirá un "clon de la Tierra"

Un hombre que dice ser un viajero en el tiempo proveniente del año 2582 afirmó en las últimas horas que el próximo 8 de mayo se dará un descubrimiento histórico para la civilizción: Un "doble" de la Tierra.

"Esto no es una broma", remarcó el presunto viajero a través de la red social TikTok bajo el nombre de usuario "authentictimetraveler".

"Esto no es una broma. El 8 de mayo de 2021, los astronautas descubrirán un planeta exactamente como la Tierra, en nuestro sistema solar", afirma en el clip el viajero del tiempo.

"Será un clon exacto de nuestra Tierra, con un efecto de espejo", agregó previo a remarcar que será la "primera vez" que los humanos encuentren "otra vida humana en la galaxia".

Rápidamente la publicación se volvió viral en la red social china, y varios usuarios desafiaron al supuesto viajero.

"El 8 de mayo está cerca. Veamos si tu palabra se cumple o no". "Bueno, en siete días, y no me entero de esto, me enojaré", fueron algunos de los comentarios dejados en el posteo que ya acumula más de 1.6 millones de visitas.