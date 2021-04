Una influencer se operó la cara, se arrepintió y relató su drama: "Me convertí en una calavera"

BRASIL (ADNSUR) - Una tiktoker brasileña relató en su cuenta de la red social china el drama que vivió tras someterse a una cirugía en su rostro, y aseguró que se convirtió "en una calavera".

Se trata de la brasileña Jessica Frozza, quien lamentó no haberse interiorizado a fondo en una cirugía que "no era apta para su cara", llamada bichectomía y que se ha vuelto muy popular en los últimos años.

A través de la eliminación de grasa de las mejillas el procedimiento busca 'estilizar' el rostro de quien lo transita, pero no fue el caso de Frozza, quien si bien en un principio había quedado satisfecha con los resultados, a las pocas semanas comenzó a ver cambios inesperados.

"Entiendo que fue un procedimiento nuevo, que no sabríamos el final de todo. Tuve una mala experiencia", escribió la influencer en un posteo donde muestra su 'antes y después'.

"Me convertí en una calavera, ¿por qué nadie me avisó? Mi cara se cayó, no reconozco mi rostro", aseguró además durante una transmisión en directo en redes sociales, claramente arrepentida por la operación.