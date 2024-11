Lenny Kravitz continúa en Buenos Aires presentando sus shows y haciendo enloquecer a los fanáticos de su música en el marco de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024.

Este viernes, mientras salía del hotel en el que se alojaba, se acercó a un grupo de seguidores para sacarse fotos y firmar algunos autógrafos hasta que terminó ocurriendo algo insólito que dejó sorprendido hasta al mismo músico.

Inesperadamente un hombre en situación de calle se acercó al lugar y, a través de la reja que los separaba, improvisó un discurso con tal de que Kravitz pudiera darle algunos billetes. “My family… Help me, please (mi familia, ayudame, por favor)”, le dijo el sujeto, arreglándose como pudo para probar suerte.

Lejos de protagonizar un escándalo o responderle de mala manera, el cantante se sinceró y le dijo: “Sorry, i don't have money (perdón, no tengo dinero)”.

Mientras realizaba una serie de gestos para confirmar que efectivamente no tenía efectivo, Kravitz se retiró del lugar y siguió con sus actividades.