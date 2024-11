Aseguran que Eva de Dominici habría tenido un fogoso encuentro sexual con un famoso cantante

Este pasado jueves, un famoso periodista reveló que Eva de Dominici habría tenido un encuentro romántico con un famoso cantante.

La actriz argentina que está casada con Eduardo Cruz y viviendo en Los Ángeles, regresó a Buenos Aires y habría sido sorprendida “a los besos” junto a Lenny Kravitz, que está en Argentina.

“Los vieron muy mimosos. A las 2 de la mañana se van juntos de la propiedad donde estaban. Yo no sé si Lenny estará casado, creo que no, pero ella sí...”, comentó Juan Etchegoyen.

“Me contaron que Eduardo Cruz es o era amigo de Lenny, podríamos decir ahora, porque no sé cómo quedará todo después de esto. Me describen que a Lenny y a Eva se les notaba como que ya se conocían de mucho antes, no era algo casual de una noche que coincidieron en este lugar”, sentenció el periodista, sorprendiendo a todos.

QUÉ DIJO EVA DE DOMINICI SOBRE EL SUPUESTO ENCUENTRO CON LENNY KRAVITZ

A través de la agencia que la representa, Eva De Dominici rompió el silencio y a través de un comunicado, aclaró que ella posee una gran amistad con el artista.

“Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida “personal” de nuestra representada Eva De Dominici pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante”, inicia el escrito.

“Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella”, agrega el comunicado donde resalta el verdadero motivo de su llegada al país.

“Si bien no pudo acompañar a Lenny en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación, fue invitada el martes a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda. Solo queremos aclarar esto ya que Eva está viviendo un excelente momento laboral y no nos gustaría que se vea empañado por conjeturas infundadas”, concluye.

