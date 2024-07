Florencia Gallo, una joven de 24 años de Rosario, contó a través de un video en TikTok la dura situación que vivió tras ser despedida de una clínica odontológica donde trabajaba sin contrato desde hace 2 años.

Según relató Gallo, cuando solicitó un aumento de sueldo, la clínica decidió prescindir de sus servicios.

Indignada por la situación, la joven decidió vengarse de una manera que, a primera vista, parecía devastadora para el centro médico.

"A mí me habrán echado, dejándome sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer, pero por lo menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas al que creó mi base de datos porque yo ahora... la borré toda", explicó Gallo en el video.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Esta acción generó una gran repercusión en las redes sociales, con usuarios cuestionando si la venganza de Gallo era justificada. Ante las críticas, la joven grabó otro video para aclarar la situación.

"Yo ya sabía cuál iba a ser mi destino. Iban a hablar mal de mí y yo decidí con qué", señaló Gallo, y aseguró que a los dos días de borrar la base de datos, la devolvió porque le daba "pena" por los pacientes.

Si bien el hecho de borrar la información de la clínica parecía una acción extrema, Gallo buscó revertir los daños rápidamente, consciente de las consecuencias que podría haber tenido su decisión.