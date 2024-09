Descubrió que su marido le fue infiel con una enfermera, explotó de bronca y lo escrachó: "Pendeja pe.."

Este jueves y a través de las redes sociales, se dio a conocer un escandaloso acto de infidelidad que se hizo viral en Argentina.

El hecho ocurrió en Tucumán y tiene como protagonista a un médico, quien habría iniciado un romance con una compañera de trabajo y terminó escrachado por su esposa.

La mujer, dolida tras descubrir detalles sexuales en su celular, acudió a un reconocido grupo de compra y venta en Facebook, para exponer a la enfermera.

"Le dice que me deje. Que soy vieja y fea. No tiene límites de bajeza esa mocosa y lo mala persona y mujer que es. Por mujeres como estas hay tantos matrimonios acabados, hay tantos hijos sin padre", escribió en el escrache.

Asesinaron a puñaladas a un joven de 22 años a la salida de un boliche

Trabaja en un finca, aseguró que un duende lo "atacó a piñas" y le dejó una misteriosa marca en el cuerpo

"Tengan cuidado todas las casadas porque a ella le gusta destruir hogares. Hasta que me salga el divorcio todos los días voy a subir las capturas de los mensajes que le encontré a mi ex con esta pendeja. Trepadora. Sinvergüenza. Espero que no les pase lo mismo que a mí", agregó la mujer totalmente desbordada por la situación.

Apareció en Tucumán la joven que desapareció en una localidad de la Patagonia

Como era de esperarse, las capturas de chat generaron un fuerte revuelo entre los usuarios, quienes viralizaron el posteo de la mujer y los crudos detalles entre el doctor y su enfermera “hot”.