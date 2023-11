Una joven influencer rosarina se fue a tatuar a un lugar en la ciudad de Córdoba, pero un error imperdonable le causó una enorme tristeza que expresó a sus seguidores a través de las redes sociales.

La chica contó cuál era el pedido que le hizo al tatuador, pero quedó sorprendida con el resultado. Tatuarse es una de las prácticas más comunes en la sociedad, buscando retratar un dibujo que durará muchas veces para siempre.

La joven tiktoker detalló que quiso hacerse un corazón negro en la cara “porque le gusta acumular buenas experiencias”, pero que sentía que esta vez “se había ido al carajo y no paraba de llorar”.

“Cuando fui al espejo, fui muy directa y le dije que me había arruinado la cara. Necesito saber qué puedo hacer ahora porque me estoy queriendo matar” detalló sobre su flamante tatuaje, y aseguró que el tatuador sostuvo que “todavía no estaba cicatrizado”

El video obtuvo alrededor de 300 mil reproducciones en TikTok y una cifra cercana a los 4600 “Me Gusta”, mientras que recibió una catarata de mensajes entre los que le brindaban apoyo o sugerían soluciones y otros la “descansaban” por lo que había ocurrido.

“El tatuador me dijo que era una inmadura por no esperar a que cicatrice, no necesito que en los comentarios me digan que soy una boluda porque ya lo sé. A todos los que me bardean, vayan a ser felices”, enfatizó la mujer.

Según la joven, el tatuaje mal hecho ya fue arreglado, situación que la dejó mucho más tranquila con esta experiencia debido a que “con la cara así no podía salir a ningún lado” porque la intervención artística “no tenía forma a nada”.