A través de las redes sociales se viralizó el video de un joven, quien se realizó tatuarse el nombre de su novia y su plan terminó de la peor manera.

El protagonista del hecho es Jonatan Ulises, un tiktoker que decidió sellar el amor de su vida en la piel pero recibió una inesperada noticia: ella decidió terminar con su relación justo cuando el tatuador ya había iniciado el trabajo.

Bajo su usuario @jonatan_ulises, el influencer mostró cuando estaba en el estudio de tatuajes. Además en el video se puede ver el triste momento que Jonatan vivió cuando la chica le comunicó la ruptura.

En el video que quedó registrado se ve a Ulises cuando recibe la llamada telefónica de su novia con la inesperada noticia. En la grabación se escucha a la joven decir que ya no quería nada con él, por lo que el joven y el tatuador quedan helados con las siguientes palabras: “Ya no quiero nada contigo y, por favor, no me vuelvas a buscar, bye”.

Tras la desilusión, Ulises recibió una cantidad inmensa de mensajes donde incluso le dicen que consiga una novia con el mismo nombre y muchas otras razones para que no se sienta triste.