Se "casó" con un fantasma y vive una pesadilla: quiere hacerse un exorcismo para pedirle el divorcio

La frase "hasta que la muerte los separe" no aplicaría en el caso de Rocker Brocarde, una cantante que se casó con Eduardo, un espíritu de un soldado victoriano. La joven aseguró que vive una pesadilla y busca divorciarse de él a través de un exorcismo.

La cantautora contó que, a solo cinco meses de “conocerlo”, contrajo matrimonio con él. A la particular boda, que se llevó a cabo una noche de Halloween en una capilla abandonada, arribaron tanto los vivos como los muertos. Marilyn Monroe, Elvis y Enrique VIII fueron solo algunas de las celebridades que, de acuerdo con su relato, no quisieron perderse la unión.

La luna de miel, al igual que la boda, no estuvo exenta de dificultades. Al parecer, Rocker terminó con un cono de helado en la cara luego de, supuestamente, haber tenido una pelea con su “esposo” en la playa. A medida que avanzaban los días, el viaje no hacía sino empeorar.

A la lista de sucesos que vivió durante su luna de miel se suma que su esposo bebió mucho alcohol y nunca pagó la cuenta. ¿La razón? No cuenta con tarjeta bancaria, al menos no la que se necesita en el plano terrenal.A meses de haber contraído matrimonio, Brocarde admitió que estar casada con un fantasma “no funcionaba”. Ahora, solamente quiere separarse de Edwardo porque, según ella, la ha estado “acosando”, hasta el punto de convertir su “vida en un infierno”.

En diálogo con ‘The Daily Star’, comentó el espíritu del soldado victoriano la estaría atormentando, además de impedirla que salga sin su compañía.

“Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, expresó al dicho medio. La decisión de deshacerse de su pareja se da después de agotar todas las medidas necesarias; consultó a un médium para pulir sus problemas pero no tuvo resultado alguno.

“Todo el viaje parecía empeorar cada vez más. Eduardo pensó que estaba siendo apasionado y romántico al tirarme al suelo para jugar en la arena, pero yo estaba tratando de compartir mi helado con él y se fue a todas partes, en toda mi cara, en mi cabello y, por supuesto, la arena se pegó a él, así que parecía que había tenido una pelea con una gaviota gigante”, agregó.

Sin embargo, la noticia no cayó bien para el espíritu del soldado, quien comenzó a atormentarla usando “gritos de un bebé que llora”. Ante esta particular situación, Rocker se ha planteado seriamente buscar ayuda de un exorcista.La mujer, de 38 años de edad, detalló al diario británico citado anteriormente que conoció a Edwardo luego de que él apareciera de repente en su baño el año pasado. Antes de esta manifestación, ni siquiera creía en fantasmas y, mucho menos aún, planeaba contraer matrimonio con uno.