Cubero rompió el silencio y reveló por qué su hija no quiere vivir con Nicole Neumman

Fabián Cubero no se quedó callado y se animó a contar intimidades de su familia a la prensa. El deportista dejó bien en claro los motivos por los que su hija Indiana optó por mudarse con él.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, comentó.

"Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. Yo la apoyo en sus decisiones, la veo contenta”, añadió.

Ante estas declaraciones, Nicole habló muy brevemente del caso y dijo: "Son temas delicados y ya hace rato yo tome esta postura (de no hablar públicamente del tema)" y sumó: "Yo no tengo necesidad de aclarar nada", advirtió. "Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores", sostuvo.

Para cerrar expresó: "El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen, están con el tema", concluyó.

Vale remarcar que en medio de la organización de su boda con Manu Urcera, por la disputa familiar con su hija mayor, Indiana Cubero.

Según trascendió, la adolescente de 15 años decidió irse a vivir con su papá Fabián Cubero y la pareja de este, Mica Viciconte, por diferencias con su futuro marido.