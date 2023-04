Ante todo la "dignidad": Se peleó con su ex novio y le devolvió sus cosas con "estilo"

Cuando las relaciones amorosas se terminan, muchas veces alguno suele olvidarse sus pertenencias en la casa de la otra persona. En este caso, una joven reveló la extraña devolución de pertenencias que realizó para su exnovio y se hizo viral.

La usuaria de Twitter @SheiCero compartió con sus seguidores las fotos de la manera en que le devolvió las cosas a su ex pareja y se volvió viral. “Encontré cosas de ex chongo y se las voy a mandar porque no me gusta quedarme con cosas ajenas”, comenzó relatando la chica.

Resulta que el chico se había olvidado unos cuantos tuppers, vasos y una camisa en la casa de ella, por lo que Sheila no tuvo mejor idea que devolvérselo con notas pegadas en cada uno de ellos. “¿Pensaste que te los había tirado? Jaja no, acá están tus viajeros”, decía uno de los papeles.

Como era de esperarse, la tuitera recibió muchas críticas ante su actitud. “A veces siento que soy insoportable, después veo estas cosas y se me pasa”, “re insoportable hermana, dáselos y listo que tanta historia”, “es mucho, yo se los meto en una bolsa y se los tiro atrás de la reja”, “flaca, te pedí el tupper nomás”.

Lejos de ignorarlas, publicó un fuerte descargo: “Para los deforestados mentales que bardean: gente es todo humor, nos hacíamos notitas siempre y nos re cagábamos de risa”, cerró.