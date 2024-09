A través de las redes sociales, una joven se hizo viral luego de revelar el terrible resultado que obtuvo tras asistir a una peluquería.

En su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @morganpaigecarter, compartió el antes y el después de su pelo, generando sorpresa entre los usuarios.

La joven estadounidense aseguró que tenía pensado retocar sus raíces, pidió recomendaciones y cuando arribó al lugar, el especialista no pudo controlar el decolorante y le produjo un corte químico, que le costó el 70% de su cabello.

“Les pedí que me dieran a un profesional que supiera lo que hiciera porque realmente estaba muy nerviosa, ya que era mi primera vez en ese salón”, comentó la joven que no pudo encontrar al trabajador que había atendido a su mamá y hermana, quienes obtuvieron resultados positivos.

“Apenas llegué, me puso decolorante en toda la cabeza, no me hizo una prueba. Nada, parecía nervioso en ese punto, como que no sabía qué hacer”, agregó sobre la atención que recibió.

Por último y tras el devastador resultado, Morgan reveló que regresó a su casa totalmente decepcionada y humillada.

“Demanda total ya, no puede hacerte eso”, “¡Sos Cynthia de los Rugrats!, pero sigues siendo hermosa!”, “Puso demasiada decoloración y no debería decolorar el cabello ya aclarado”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Con información de 100 Radios, editada y redactada