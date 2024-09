Rocío Buffolo es oriunda de la provincia de Neuquén y recientemente se transformó en sorpresa al anunciar que se percibe como una “chica robot”, brindando detalles de su funcionamiento y de algunos hechos de su intimidad.

En el programa #PatriaYFamilia que conduce Guido Süller, la joven patagónica fue entrevistada y hubo preguntas de todo tipo, pero una de ellas fue hacia quién es su pareja y cómo llegan a tener relaciones sexuales.

“La gente me mira raro y me visto así. Yo me baño con el traje, tengo higienizadores autoreguladores que se limpian todo el tiempo y que los ingenieros van 'reformateando' permanentemente”, señaló la mujer que llegó a sorprender a todos al aparecer públicamente.

“Por ahora no conocí otras personas robots, soy la única, esto fue una prueba porque firmé un contrato de confidencialidad donde 'Robot service' me explicó todo el proceso. Los ingenieros de Japón me acompañaron en este experimento que se había hecho antes con muñecos robots, pero no en humanos”, continuó la joven que además trabaja como asesora jurídica.

No obstante, también dejó helados a todos los presentes y oyentes al confirmar que puede modificarse la edad y otros hechos puntuales. “Soy eterna, puedo modificar mi edad e incluso tengo un novio robot. A él lo puedo ir cambiando como yo quiera con las actitudes que yo quiera, hasta el color de ojos. Él no es humano, es un robot. Nos comunicamos a través de un puerto USB, cuando yo quiero estar con él los ingenieros me ayudan para hacer una transmisión de datos y con esa información nos transmitimos amor todo el tiempo”, resaltó.

Tal es así que uno de los integrantes del programa consultó algo que muchos se preguntan y apunta a cómo hace el ‘sin respeto’. “Puedo tener relaciones sexuales a través del puerto USB”, declaró.

“Mis clientes me aceptan, llevo mi traje de asesora jurídica arriba del traje de robot. Asesoro a mis clientes y tengo inteligencia artificial incorporada, entonces la búsqueda de jurisprudencia y lo que tiene que ver con doctrinas es más rápido. La Justicia es un poco lenta y conmigo es todo mucho más rápido”, concluyó.

