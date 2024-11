Esta semana y a través de las redes sociales, se viralizó el emotivo gesto que tuvo una joven junto a su hermana tras encontrar el celular de un famoso productor.

Se trata de Aixa y Lara, quienes no dudaron en devolverle el teléfono celular que había perdido José María Muscari cuando se dirigía en un taxi al Multiteatro.

“Ya estaba en el teatro cuando noté que no tenía mi teléfono. Mi hijo y yo usamos una aplicación para rastrearlo, y cuando llamamos, una chica llamada Aixa atendió y nos contó que lo había encontrado, pero que estaba volviendo a su casa en tren con su hermana”, contó Muscari, quien iba a trabajar en su obra Perdida Mente.

En medio de su conflicto con Wanda Nara, Icardi fue visto con una famosa abogada en un boliche

Posteriormente, y con el fin de recuperar el celular, Muscari y su hijo tuvieron que tomar un tren desde Once hacia Morón. “Hacía años que no subía a un tren. Viajamos con mucha gente que me pedía fotos; fue muy divertido”, afirmó.

AIXA, LA SALVADORA QUE JAMÁS OLVIDARÁ MUSCARI

Aixa vive en Moreno y trabaja en Capital. Aseguró que “estaba apurada para tomar el último tren rápido y revisé mis cosas antes de bajar del taxi. Ahí vi el iPhone. Al prenderlo, apareció la foto de Muscari y enseguida lo reconocí”.

Luego, indicó que trató de esperar a que alguien intentara comunicarse y finalmente la llamada llegó. "Me llamó su hijo y le expliqué que estaba en el tren y que bajaría en Morón para devolverlo. No quería llevármelo a mi casa, solo quería entregarlo", resaltó.

Quién es el famoso piloto de Fórmula 1 que buscaría conquistar a Emilia Mernes tras su separación de Duki

"Estábamos en el furgón del tren, sentadas en el piso y mirando el celular. Le contamos a todos los chicos que era de Muscari, nadie lo podía creer. Incluso lo llamaba Iliana Calabró, ¡era una locura!", recordó la joven, quien esperó al productor en un bar.

"Cuando lo vimos entrar, casi me pongo a llorar. Nos abrazó, nos agradeció y fue súper amable. Ese día había sido terrible para mí en el trabajo, pero esto fue un mimo. Me hizo muy feliz conocerlo y creo que esto es lo que todos deberíamos hacer", reflexionó Aixa, quien detalló que Muscari les pagó la cuenta del bar, les dio dinero para regresar en taxi y las invitó a ver su obra.

Con información de Qué Pasa Salta y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR