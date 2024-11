Tres presos le hackearon el celular a su novio, le contaron que él la engañó con otra y terminó todo mal

Este pasado miércoles, y a través de las redes sociales, se dio a conocer un hecho de infidelidad que se destapó de forma insólita.

Una joven descubrió que fue engañada gracias a un grupo de presos, quienes hackearon el celular de su novio a través de WhatsApp y le revelaron el polémico chat con otra mujer.

Florencia, la víctima de la deslealtad de su pareja, mostró la foto de la videollamada con los tres presos, publicó un posteo acompañado por las capturas de chats y brindó escandalosos detalles.

De acuerdo a lo que indicó, el chico sufrió un hackeo en su teléfono el pasado lunes feriado y los detenidos exigieron dinero, pero la joven no cayó, aunque se enteró de la peor traición.

“Veníamos discutiendo hacía una semana por una chica que él me decía que era una amiga. Yo estaba tranqui, no me había puesto celosa, pero sentía que había algo raro. Los presos me volvieron a escribir y me dijeron ‘él te está engañando, Flor, y vos sos una chica muy bonita para que te pasen por encima así’”, afirmó.

Si bien creyó que era una broma, la joven no creía hasta que observó los chats donde su pareja arreglaba para ir a la casa de otra mujer, la cual le decía “amor”. Además, apareció una tercera mujer a la que el dueño del celular le pedía fotos.

“Yo quería que me pidiera disculpas por la falta de respeto. Porque uno no tiene la obligación de quedarse con una persona; puede pasar que se enamore de otra. Lo que está mal es dañar a una persona que está dando todo por vos, y yo lo di todo por él”, reflexionó Florencia. A pesar de las pruebas reales, el joven infiel no se disculpó y estalló de risa por lo acontecido.

“Terminó siendo un servicio a la comunidad”, “Pronta liberación para los nuevos amigos de las girls”. “Pasaron de ser presos a tus mejores amigos”, “Si se ponen un microemprendimiento de hackear infieles, le pagan al abogado al toque”, “Es el mejor chisme que vi en meses, gracias por compartir”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Con información de Los Andes y Vía País, editada y redactada por un periodista de ADNSUR