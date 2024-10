A través de las redes sociales, una joven se hizo viral luego de realizar un duro relato sobre el resultado de un tratamiento estético que salió de la peor manera.

Se trata de Manuela Mesquida, quien publicó un vidoe en su cuenta de TikTok y reveló que se inyectó ácido hialurónico para aumentar el volumen de sus labios y el resultado no fue lo esperado.

La identificada como @manuelamesquida indicó que "mi médica se empezó a hacer demasiado conocida y dejó de tener turnos o te los daba para dentro de seis meses. Entonces, como soy ansiosa, me fui con otra que daba turno para el otro día. Por algo te dan turno para le día siguiente ¿no?”.

“No sé por qué, pero me inyectó arriba arriba del labio. Me acuerdo que no pude ir al otro día al trabajo porque tenía la boca toda hinchada. A mí siempre se me hincha un poquito, pero tenía dos chorizos gigantes en los labios. Realmente me daba vergüenza, andaba con barbijo por la calle”, se lamentó la joven, quien habló sobre el proceso post tratamiento.

Luego reveló que se formaron “unas bolitas violetas en los labios” que desaparecieron posteriormente, aunque luego tomó una drástica decisión que agravó la situación tras acudir a otro centro a agregarse más producto. “Todo empeoró, obviamente, se me marca, siento que estoy más avejentada, se me caen los labios, no me gusta en lo absoluto”, reconoció.

“Estoy buscando lugares en los que apliquen hialuronidasa (que degrada el ácido hialurónico) para sacármelo, porque no quiero tener más estos chorizos en la boca. Si tienen contactos que sean buenos y hagan este tratamiento, pásenmelos por favor”, solicitó la joven que busca ayuda para revertir su situación.

Con información de El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR