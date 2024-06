A través de sus redes sociales, un joven reveló una extraña y peligrosa situación que padeció por comerse las uñas.

Mario Colomina, el protagonista de este hecho, confesó que el hecho sucedió hace 10 años en España, pero con la visualización de las plataformas digitales, decidió grabar un video en los últimos días para advertir a los usuarios de TikTok.

SE COMÍA LAS UÑAS Y DEBIÓ SER OPERADO A CORAZÓN ABIERTO

La manía de comer o morderse las uñas con los dientes, se denomina onicofagia. Se trata de un comportamiento compulsivo cuya causa es emocional y que provoca daños en los dedos, en los dientes e incluso en las propias uñas, lo que da lugar a posibles infecciones. Esto fue lo que le pasó al joven oriundo de Barcelona.

Al comerse las uñas, Mario dejó al descubierto la piel que hay debajo de las misma y por ese lugar entró a su organismo la bacteria Staphylococcus aureus. “La bacteria se me filtró por los uñeros y se hizo un nido en la válvula mitral del corazón. Cada vez que bombeaba el corazón me lo extendía por todo el cuerpo”, explicó.

La bacteria le ocasionó varios daños en su cuerpo por lo que debió enfrentarse a una operación cardíaca. “Me dieron embolias en el cerebro, en los riñones y en el bazo. Tuvieron que ponerme medicación pero con eso no mejoraba. Al final se hizo tan grande qu tuvieron que cambiarme la válvula”, contó Mario.

En una reciente entrevista con el medio español Atenea 3, el joven contó que recurrió a varios métodos pero no tuvo éxito. “A pesar de esto no he dejado de comérmelas y mira que he probado de todo. He probado con picante, con amargo, con todo”, cerró.