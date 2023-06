More Rial denunció que fue víctima de un ataque mafioso y mandó a su hijo a vivir a Córdoba

Morena Rial chocó este miércoles y denunció que se trata de un ataque mafioso.

La joven busca proteger a su hijo Francesco, y por esta razón lo envió a vivir unos días a Córdoba con sus abuelos.

More se despidió del nene con una sentida historia que compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 1,3 millones de seguidores.

La mediática publicó una selfie junto a Francesco, que acompañó con la canción “Motivos” de Abel Pintos. “No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante”, reza parte del tema.

“Mamá te va a cuidar de todos y de todo. Una madre o un padre no abandona. No daña, no lastima. No separa te amo amor; TODO ES POR VOS Y MAMI LUCHA DÍA A DÍA POR VOS QUE A NADIE LE QUEDEN DUDAS”, sentenció en un mensaje que muchos consideraron una indirecta para Jorge Rial.