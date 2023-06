¡Un escándalo!: Anunció que su pareja estaba embarazada y una actriz de cine porno lo acusó de ser infiel

Zion Williamson desembarcó en la NBA como la estrella del futuro en la mejor liga de básquet del mundo. Elegido por los New Orleans Pelicans en el puesto 1 del Draft 2019 tras deslumbrar con su capacidad de salto en la única temporada en el baloncesto universitario en Duke, pero las lesiones le jugaron una mala pasada.

Hace unos días atrás, Williamson y su novia, Ahkeema, anunciaron hace un día a través de un vídeo publicado en YouTube que estaban esperando una niña. En una de esas fiestas de revelación de género tan tradicionales actualmente, la familia del jugador de los Pelicans se mostraba feliz durante todo el festejo. Pero, en apenas unas horas, la situación ha cambiado por completo a raíz de la intervención de una actriz de cine para adultos en su cuenta de Twitter.

Una modelo llamada Moriah Mills, quien trabaja en la plataforma OnlyFans, ha compartido una serie de mensajes en los que intenta probar que el estadounidense le fue infiel a su pareja con ella. En los mensajes, Mills proporciona detalles explícitos y llega incluso a compartir algunas imágenes de las supuestas conversaciones que mantuvo con él.

Tras desearle una “enhorabuena” que parecía ser de lo más irónica, Mills apenas ha tardado un tiempo en sentenciar a Williamson. “Te odio. Parece que has tenido novia y te has acostado con otras mujeres a mis espaldas. Mejor reza para que no esté embarazada”, agregó.

“Dejé que me penetraras tantas veces sin condón y esto es lo que me haces, eres una rata de barrio”, se descargó Moriah, que tiene su propio canal de Only Fans y millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

“Estás poniendo mi vida en peligro, maldición”, escribió. “Te dejé escupir en mi boca la semana pasada cuando nos acostamos. Podrías haberme dicho que tenías a otra puta embarazada. ¿Cómo iba a funcionar mudarnos a los dos a Nueva Orleans? Crees que no me habría enterado @ZionWilliamson”, añadió.

Por su parte, la implicada no ha dudado en reaccionar por medio de su cuenta de Twitter. “Las zorras felices no odian y odiar a las zorras no es feliz”, ha escrito justo cuando ha estallado todo el escándalo. Por su parte, el principal protagonista del asunto, Zion Williamson, no ha hecho declaraciones al respecto.