More Rial destrozó a su papá Jorge, reveló detalles de su relación y confesó: "Lo que pasó en Colombia fue..."

Este lunes Morena Rial prendió el ventilador y lanzó fuertes declaraciones contra su padre, Jorge Rial, luego de su internación en Bogotá, Colombia, donde estuvo al borde la muerte.

En diálogo con A la tarde (América TV), la joven se refirió a la fuerte distancia que mantiene con el periodista y también de la mala relación que mantuvo con sus ex parejas, Agustina Kämpfer y Romina Pereiro.

Cuando hablaba de su vínculo con las dos mujeres mencionadas, rescató a una de sus más antiguas parejas, Niña Loly " Yo no me equivoqué ni con Agustina ni con Romina. A Mariana (Antoniane) es la única que rescato. Pobrecita le cerró las puertas de todos lados", dijo More sin filtros.

En este sentido, destacó que Antoniale, con solo 24 años, se hizo cargo “de dos adolescentes, que no tenía por qué hacerlo” por lo que ella la respeta muchísimo, todo lo contrario de lo que le pasa con Agustina Kämpfer, a quien considera “una innombrable”.

“No sé cuánto tiempo estuvieron ellos (Kämpfer y Rial) en pareja, pero era algo muy tedioso. Nosotros vivíamos juntos en la casa de la calle Pampa. Las cosas empezaron bien, pero después, como toda calladita, se dio vuelta y empezó a ser mala, mala, mala. Y un día yo me cansé no la saludaba más”, contó More.

La influencer recordó que el vínculo de Rial con Agustina Kämpfer marcó un quiebre entre ellos: "Él me echó de mi casa porque se lo pidió Kampfer. Y me quiso agarrar del lado dela plata, peor a mí no me importó no tener plata. Yo defendía al padre de mi hijo y vivía con 50 mil pesos".

More indicó que hoy que quiere tomar distancia y alejarse de Rial. "Él debería ocuparse más de su vida y dejarme ser libre. Yo puedo afrontar mis propios problemas. Ya tengo 24 años. Él me ayuda económicamente, pero no me da el sustento de todo. Yo trabajo con las mis redes. Tengo buenos ingresos, a mi hijo nunca le va a faltar nada", añadió.

La joven condenó a su padre al describir que la relación entre ellos siempre fue fría. "Yo soy una persona buena, doy hasta lo que no tengo. Y eso es lo que no es él. Por eso, no tengo sentimientos por mi papá. Es una persona que falla, falla y falla. El amor no se compra con plata, eso lo tiene que saber", remarcó.

"Cuando volvió de Colombia, empezó a hacer catarsis y me dijo que todo lo que pasó fue por mi culpa. Me responsabilizó porque nosotros peleamos mucho", cerró More Rial.