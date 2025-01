Una mujer vivió una misteriosa situación en su cumpleaños. Estaba por soplar las velas y un tenebroso momento dejó a todos en shock. Estaba compartiendo la celebración junto a su familia y amigos cuando las velas se apagaron solas.

El inesperado momento fue compartido en su cuenta de TikTok (@mariamartinmms) y rápidamente superó los 4,7 millones de interacciones. En tanto, las imágenes provocaron una serie de teorías que abarcan desde explicaciones científicas, como el efecto de corrientes de aire o variaciones en la temperatura, hasta hechos paranormales.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a la situación. “Que alguien me avise cuando se resuelva el misterio, por favor”; “Yo lo vi 100 veces y justo cuando se apagan se escucha un clic!”; “El grito de divergente me ha dejado sin fuerza de lo que me he reído, jjaja”; “¡Qué terror!”.

Por último, en un intento por aclarar la situación, la mujer aseguró que no hubo manipulación digital ni ningún tipo de truco detrás del acontecimiento. “Somos respetuosos de este tipo de cuestiones”, señaló en un comentario posterior, refiriéndose a las dudas que surgieron respecto a la autenticidad del video.

Con información de Infobae, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR