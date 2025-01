La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó una medida drástica al prohibir la comercialización y el consumo de una reconocida golosina

Se trata de los chicles TikTok, de la marca Jennk, la cual se comercializa en todo el territorio argentino. Esta decisión se formalizó a través de la Disposición 410/2025, en respuesta a preocupaciones sobre la salud pública.

POR QUÉ NO SE PUEDE CONSUMIR LOS CHICLES TIKTOK

Los chicles TikTok, importados desde Bolivia, fueron considerados ilegales debido a que carecían de los registros obligatorios ante el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA).

La falta de estos registros impide garantizar no solo la trazabilidad del producto, sino también su cumplimiento con los estándares de seguridad establecidos por el Código Alimentario Argentino.

Esto representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores, ya que no se puede asegurar que estos productos hayan sido elaborados bajo condiciones seguras.

La investigación que llevó a esta prohibición se inició tras una denuncia presentada por un consumidor ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Este reclamo derivó en una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

La ANMAT determinó que los chicles TikTok infringían la Ley Nº 18284 y el Decreto Nº 2126/71, lo que motivó su prohibición. Además, se notificó este caso al Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) y se alertó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para evaluar posibles medidas adicionales.

Precisamente, las autoridades enfatizaron que la venta de productos no registrados no solo es una violación a las normativas legales, sino que también representa un riesgo potencial para la salud pública. Sin registros adecuados, no se puede verificar si los productos cumplen con los estándares sanitarios necesarios. Esto es especialmente crítico en un contexto donde la seguridad alimentaria es fundamental para proteger a los consumidores.

Ante esta situación, se insta a los ciudadanos a estar atentos a las alertas emitidas por la ANMAT y a evitar el consumo de productos que no cuenten con registro sanitario. Esta medida no solo busca proteger la salud pública, sino también reforzar los controles sobre alimentos y productos en el país.