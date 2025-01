A través de las redes sociales, un joven se hizo viral luego de publicar un video que sorprendió a todos los usuarios.

En su cuenta de TikTok, el usuario identificado como @tomyriguera, mostró todos los detalles de una inusual experiencia: salir a bailar con su mamá a un boliche.

“Hoy en un get ready with me, salido de lo normal, vamos a Pueblo Límite y va a venir la doña”, señaló Tomás en la introducción.

Precisamente, su mamá, Carolina, utilizó un vestido gris con brillos que se robó todas las miradas. Una vez en el boliche, madre e hijo no pasaron desapercibidos.

Tomás no ocultó su nerviosismo ante la atención que recibía su madre. "La verdad, miran mucho a mi vieja. Me pone nervioso, pero se banca porque todos están abajo", comentó el joven en uno de los videos.

Pero eso no impidió que ambos se divirtieran a lo grande. Cuando sonó un tema de Ke Personajes, La K'onga y Luck Ra, Tomás no dudó en sacar a bailar a Carolina, dando inicio a una escena digna de una película. "Había algunas que no sabía cómo bailarlas", bromeó.

La noche llegó a su fin cuando "La nenita", como la llama su hijo, comenzó a mostrar signos de cansancio. En un tierno momento, Tomás filmó a Carolina descansando fuera del boliche, comentando con ironía: "A la nenita le agarró sueño".

La publicación en redes sociales generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios elogiaron la estrecha relación entre madre e hijo, otros no pudieron evitar comentar sobre la apariencia de Carolina.