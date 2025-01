Esta semana y a través de las redes sociales, se volvió a viralizar una insólita situación que se dio entre dos estudiantes.

En este sentido, un joven le propuso a una compañera de facultad juntarse en un bar a estudiar, pero ella no tuvo filtros y, de forma inusual, le envió la lista de requisitos que tenía para salir con un chico.

Precisamente, el involucrado que “no cumplía” las condiciones filtró las capturas de WhatsApp y generó repercusiones entre los usuarios. El joven le propuso encontrarse para repasar los temas de un parcial en un famoso bar de La Plata, aunque también le ofreció, entre las opciones, la biblioteca de la universidad o un local de comidas rápidas.

“Me es más sencillo repasar haciéndolo tipo ping pong. Lo propuse en el grupo, pero no me dieron bola”, le dijo él a su compañera, quien le respondió negativamente y le explicó: “Para que yo salga con alguien tengo como un estándar”, escribió y le pasó la lista que tenía guardada.

Le hizo un insólito regalo a la chica que estaba conociendo y ella quedó muda: "Me caso"

LA INSÓLITA LISTA QUE LE MANDÓ A SU COMPAÑERO PARA SALIR CON ELLA

El primer requisito era medir más de 1.80, “no cumplís”, le advirtió. El segundo era oler a perfume siempre, y el chico lo cumplía, pero, según detalló, no era una fragancia que a ella le gustaba: “Un par de veces sí usaste, pero es poco fuerte para mi gusto”.

Posteriormente, reveló que las otras exigencias eran que sea gracioso y carismático, y este punto, al parecer, el joven no lo cumplía: “Sos re serio”, señaló. Después pretendía, como cuarto punto, que “trabaje y estudie”, además de ganar un cierto monto.

Una abuela viajó a Brasil, fue a la playa con sus nietos y protagonizó una insólita situación que se viralizó

“Manos varoniles y grandes”, “que tenga mascota” y, si bien “tenés, pero no es de raza, así que no cuenta”, le explicó la chica. “Creer en Dios e ir al gimnasio” eran otros de los insólitos puntos.

En sintonía, exigió que quien sería su cita tuviera un buen gusto musical; como no sabía si lo tenía, le dijo que le otorgaría el beneficio de la duda. El anteúltimo ítem tenía que ver con el estilo y la vestimenta: “A veces te vestís re bien, como la vez que fuiste en traje, pero otras veces usas buzos de anime que son un espanto”, remarcó.

Por último, la joven pretendía que el chico con quien se reuniría en público tenía que ser lindo. Le dijo que ese punto más o menos lo cumplía; sin embargo, le advirtió: “Te lo perdonaría”.

“Lamentable”, “salí de ahí, Maravilla”, “cumplo con todas, pero no saldría con una así”, “es preferible decirle que no te gusta y listo”, “uff, prendé la play mejor”, “y bueno che... son sus requisitos”, fueron algunos de los comentarios más destacados del posteo en X (ex Twitter).